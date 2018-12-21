Две автомобилистки столкнулись на Генерала Попова

Как мы уже рассказывали, утром 20 декабря на улице Генерала Попова в Калуге столкнулись «Хендай» и «БМВ». В пятницу областное управление ГИБДД подробнее рассказало об этом происшествии.

По предварительным данным, 36-летняя женщина за рулём «Хендая» не уступила дорогу «БМВ», которым управляла 31-летняя женщина.

Травмы получила автомобилистка из «БМВ».

Фото: УГИБДД и ГУ МЧС по Калужской области.

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