Две автомобилистки столкнулись на Генерала Попова

Как мы уже рассказывали, утром 20 декабря на улице Генерала Попова в Калуге столкнулись «Хендай» и «БМВ». В пятницу областное управление ГИБДД подробнее рассказало об этом происшествии.
По предварительным данным, 36-летняя женщина за рулём «Хендая» не уступила дорогу «БМВ», которым управляла 31-летняя женщина.
Травмы получила автомобилистка из «БМВ».
Фото: УГИБДД и ГУ МЧС по Калужской области.
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