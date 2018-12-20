На Правобережье человек пострадал в аварии

20.12.2018 12:44 228

Сегодня, 20 декабря, на Правобережье в Калуге произошла авария, сообщила пресс-служба Управления областного МЧС.

На улице Генерала Попова произошло столкновение автомобилей «Хендай Солярис» и «БМВ». В столкновении пострадал человек, тяжесть полученных им травм и обстоятельства происшествия уточняют прибывшие на место медики и сотрудники ГИБДД.