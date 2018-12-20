Грудной ребёнок и трое взрослых пострадали в аварии на Терепце

Как мы уже рассказывали, вечером 19 декабря на улице Терепецкое Кольцо в Калуге столкнулись две «Лады».

По предварительным данным ГИБДД, 38-летняя женщина за рулём «Лады Калина» выехала встречку и врезалась в ВАЗ 21144.

В аварии пострадали четыре человека: водители обеих машин, а также 31-летняя пассажирка ВАЗ 21144 и грудной ребёнок, находившийся в этой машине.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

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