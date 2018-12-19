На терепце в столкновении двух ВАЗов пострадали люди

Сегодня, 19 декабря, в 19 часов 21 минуту в спасатели регионального МЧС приняли сообщение о ДТП в Калуге.
Как сообщила пресс-служба ведомства, на улице Терепецкое Кольцо столкнулись два автомобиля: «ВАЗ 2114» и «Лада Калина». В результате аварии пострадали люди. Тяжесть полученных ими травм уточняется прибывшими на место столкновения медиками.
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