На терепце в столкновении двух ВАЗов пострадали люди

19.12.2018 20:38 323

Сегодня, 19 декабря, в 19 часов 21 минуту в спасатели регионального МЧС приняли сообщение о ДТП в Калуге.

Как сообщила пресс-служба ведомства, на улице Терепецкое Кольцо столкнулись два автомобиля: «ВАЗ 2114» и «Лада Калина». В результате аварии пострадали люди. Тяжесть полученных ими травм уточняется прибывшими на место столкновения медиками.