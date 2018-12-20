Авария во Мстихино перекрыла выезд из города

Утром в четверг, 20 декабря, во Мстихино на подъездной дороге к Калуге от трассы М3 «Украина» произошла авария. Пробка со стороны Анненок растянулась на два километра.

По предварительным данным, столкнулись легковушка и фургон. Серьёзных повреждений авто не получили, но перегородили проезд, сообщают очевидцы в группе «Калуга жесть».

UPD. К 12:30 пробка со стороны Анненок растянулась на 3,5 километра.

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