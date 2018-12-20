Восьмилетнего ребёнка вытащили из Оки

В среду, 19 декабря, около 14:50 в Тарусе спасатели вытащили из Оки восьмилетнего мальчика.

Ребёнка с переохлаждением доставили в районную больницу, сообщает ГУ МЧС России по Калужской области. На данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное.

Как именно мальчик провалился под лёд и где в этот момент находились его родные, пока не сообщается.

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