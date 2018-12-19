Двухлетний мальчик пострадал в аварии на Киевской трассе

Как мы уже рассказывали, днём 18 декабря авария произошла на Киевской трассе недалеко от Тихоновой Пустыни. В среду ГИБДД подробнее рассказала об этом происшествии.

По предварительным данным, 25-летняя девушка за рулём «Хендая» ехала в сторону Калуги, не справилась с управлением и врезалась в отбойник.

Травмы в аварии получил двухлетний мальчик, находившийся в авто.

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