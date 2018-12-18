Иномарка въехала в дорожное ограждение на платной трассе

18.12.2018 17:06 135

Во вторник, 18 декабря, водитель на «Хендае» врезался в дорожное ограждение на трассе М3 «Украина».

ДТП произошло в 14:02 на платном участке трассы недалеко от Тихоновой Пустыни. Судя по фото с места происшествия, шофер не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. И только оно помешало иномарке улететь в кювет.

В результате аварии пострадал один человек, сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС.