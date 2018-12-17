На пепелище дома нашли тело мужчины

Как мы уже рассказывали, днём в воскресенье, 16 декабря, деревянный дом сгорел в селе Совхоз Победа Жуковского района. В результате пожара погиб 64-летний мужчина, рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неисправности электропроводки. На момент пожара в доме погибший находился один.

Следователи сейчас продолжают проверку.

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