Пожилой мужчина погиб при пожаре в Жуковском районе

17.12.2018 09:31 303

Одноэтажный жилой дом загорелся в селе Совхоз Победы Жуковского района в воскресенье, 17 декабря. Пожар начался в 11:54. В результате частный дом уничтожен, на пепелище нашли тело 64-летнего мужчины. По предварительным данным огонь начался из-за неосторожного обращения с огнем неизвестных лиц, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. О поджоге речь пока не идет.



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