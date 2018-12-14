Три человека пострадали в лобовой аварии на трассе

Около 9:30 утра в четверг, 13 декабря, на трассе М3 «Украина» в Мещовском районе столкнулись «Хендай» и «Лада». В областном управлении ГИБДД в пятницу подробнее рассказали об этом происшествии.
39-летний водитель «Хендая» двигался по федеральной трассе со стороны Калуги, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, сообщила предварительную версию дорожная полиция. Там иномарка врезалась в «Ладу», за рулём которой сидел 32-летний мужчина.
Травмы в аварии получили водители обеих машин, а также 44-летняя пассажирка «Лады».
Фото: ГУ МЧС и УГИБДД по Калужской области.
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