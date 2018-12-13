ГИБДД подробнее рассказала про аварию с «БМВ» на Московской

Как мы уже рассказывали, вечером 12 декабря на улице Московской в Калуге перевернулся автомобиль «БМВ». Утром в четверг региональное управление ГИБДД подробнее рассказало об этом происшествии.

По предварительным данным, 40-летний мужчина ехал на «БМВ» со стороны улицы Кубяка в сторону улицы Кибальчича, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Субару» под управлением 31-летнего мужчины.

Оба водителя попали в больницу. Очевидцы сообщают в группе «Калуга жесть», что водитель «Субару» сломал обе ноги.

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