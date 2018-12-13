«БМВ» перелетел через ограду и перевернулся на Московской

Около 10 вечера в среду, 12 декабря, на улице Московской в Калуге произошла авария с участием BMW и Subaru.
После столкновения «БМВ» перелетел через ограду и перевернулся.
- Водитель X5 только бровь рассек, а у водителя «Субарика» один закрытый перелом, один - открытый, - сообщила в группе «Калуга жесть» Ольга Кайнова.
Кто именно нарушил правила, сейчас выясняют сотрудники ГИБДД. Но очевидцы сообщают, что «БМВ» выехал на встречную полосу.
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