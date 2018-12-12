Дорога провалилась рядом со скверопарком

Утром в среду, 12 декабря, на улице Марата в Калуге на перекрёстке с улицей Дзержинского у входа в новый парк провалился асфальт. Пока яму рабочие, занимающиеся там уборкой тротуаров, обозначили досками и лентой.

Что именно послужило причиной провала, ещё предстоит выяснить. Однако рядом с ней расположен канализационный колодец.

Ровно неделю назад, напомним, тротуар провалился с противоположной стороны скверопарка – на пересечении Рылеева и Дзержинского.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

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