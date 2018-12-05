Тротуар провалился под землю рядом с новым парком

Рано утром в среду, 5 декабря, на улице Рылеева в Калуге у входа в скверопарк образовался провал.

Плитка ушла под землю рядом с канализационным колодцем.

На место провала засыпать яму приехали сотрудники водоканала.

Причины происшествия сейчас устанавливаются.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

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