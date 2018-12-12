Пожар в кинотеатре «Центральном» потренировались тушить спасатели

Как мы уже рассказывали, в среду, 12 декабря, калужские спасатели собирались тренироваться вытаскивать из воды людей, провалившихся под лёд на Яченском водохранилище. Однако из-за резкого потепления на лёд решили не выходить. Вместо этого тренировка прошла в кинотеатре «Центральном» на улице Кирова.
Там прошли учения по тушению пожара.
- По легенде, пожар возник в центральной части «красного» зала, - рассказали нам в ГУ МЧС по Калужской области. - Происходит горение планшета сцены, расположенной на первом этаже в северной части. Путь возможного распространения пожара - на 1-2 этаж, смежные помещения и кровлю здания. При данном развитии пожара складываются самые сложные условия. Задымление коридора, задымление лестничных клеток могут привести к возникновению паники среди обслуживающего персонала, посетителей кинотеатра и служить помехой для их эвакуации.
Сотрудники МЧС тренировались эвакуировать посетителей и персонал из здания. Также одного человека сняли с балкона с помощью трехколенной лестницы.
В учении приняло участие более 30 человек личного состава.
Отметим, что многие прохожие приняли учения за реальный пожар. Своими мыслями они потом делились в социальных сетях.
- Ну, все, скоро сносить будут, придумали способ, как расчистить место под новый ТЦ, - написал в группе «Калуга Жесть» Роман Богачев.
С крыши дым валил, даже запах стоял, как будто проводкой, - отмечал Виталий Маркелов.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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