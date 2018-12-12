Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Среда, 12 декабря
$ 66.24 0.68
75.71 0.37
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Пожар в кинотеатре «Центральном» потренировались тушить спасатели

12.12.2018 15:59 0 308 Дмитрий Ивьев
Пожар в кинотеатре «Центральном» потренировались тушить спасатели

Как мы уже рассказывали, в среду, 12 декабря, калужские спасатели собирались тренироваться вытаскивать из воды людей, провалившихся под лёд на Яченском водохранилище. Однако из-за резкого потепления на лёд решили не выходить. Вместо этого тренировка прошла в кинотеатре «Центральном» на улице Кирова.

Там прошли учения по тушению пожара.

- По легенде, пожар возник в центральной части «красного» зала, - рассказали нам в ГУ МЧС по Калужской области. - Происходит горение планшета сцены, расположенной на первом этаже в северной части. Путь возможного распространения пожара - на 1-2 этаж, смежные помещения и кровлю здания. При данном развитии пожара складываются самые сложные условия. Задымление коридора, задымление лестничных клеток могут привести к возникновению паники среди обслуживающего персонала, посетителей кинотеатра и служить помехой для их эвакуации.

Сотрудники МЧС тренировались эвакуировать посетителей и персонал из здания. Также одного человека сняли с балкона с помощью трехколенной лестницы.

В учении приняло участие более 30 человек личного состава.

Отметим, что многие прохожие приняли учения за реальный пожар. Своими мыслями они потом делились в социальных сетях.

- Ну, все, скоро сносить будут, придумали способ, как расчистить место под новый ТЦ, - написал в группе «Калуга Жесть» Роман Богачев.

С крыши дым валил, даже запах стоял, как будто проводкой, - отмечал Виталий Маркелов.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: фоторепортаж происшествие мчс
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Москвичи предложили избавить Калугу от пробок 10.12.2018 09:14

Что осталось от дома, который сгорел в центре Калуги 06.12.2018 13:09

Скай-парк, анимационная студия, творческие мастерские: в Калуге займутся смелыми городскими проектами 05.12.2018 09:13

«Вы нам устроили Майдан»: калужане не дают создать парковку под своими окнами 04.12.2018 17:04

Тишина и забвение: купол бывшего рынка пустует и разрушается уже 600 дней 30.11.2018 17:17

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 13 декабря, 18:30
Презентация компании CITILIFE
Калуга
пт 14 декабря, 19:00
Праздник музыки "Закажи музыку и катайся"
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
пт 21 декабря, 19:00
Каrаоке party
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
вт 25 декабря, 19:00
Праздник «Семейное Christmas Party»
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
ср 02 января, 11:00
Интерактивный спектакль "Новогодние приключения Ивана-Стрельца"
Орион, КЗТА

Для детей

чт 13 декабря, 14:30
Новогодние мастер-классы
Дом мастеров
пт 14 декабря, 10:00
«Космоспасение Деда Мороза»
Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского
сб 15 декабря, 14:00
«Празднуем Новый год в доме Циолковских»
Дом-музей К.Э. Циолковского
сб 15 декабря, 17:00
Новогодние спектакли от Чемоданного - кукольного театра "Карусель"
Калуга

Концерты

ср 12 декабря, 19:00
Михаил Шуфутинский, юбилейный концерт
Филармония
ср 12 декабря, 19:00
Концертная программа «Мы с песнями рождаемся»
Филармония
ср 12 декабря, 19:00
Александр Серов
Арена КТЗ, ДК
чт 13 декабря, 20:00
План Ломоносова
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Щелкунчик и четыре королевства
Ральф против интернета
Хроники хищных городов
Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
Блоги компаний

Сбербанк поднимает верхнюю границу возраста по потребительским кредитам до 70 лет

07 дек 2018 12:04
Новости компаний

Телеканал Деда Мороза и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» вновь помогут создать новогоднее настроение

Россельхозбанк запустил новый продукт для физических лиц «Накопительный счет»

В ЕСИА зарегистрировано более половины населения Калужской области

Очки Silhouette — премиальная продукция австрийского бренда в интернет-магазине «Слепая курица»

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

Новости партнеров

Россельхозбанк запустил новый продукт для физических лиц «Накопительный счет»

Чем заняться в колоритном городе Тбилиси

Ассортимент товаров собственного производства от компании «Торговое оборудование»

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.