Пожарные будут тушить кинотеатр «Центральный»

12.12.2018 07:00 96

Сегодня, 12 декабря, в 11.00 состоится тренировочное пожарно-тактическое учение по тушению пожара в кинотеатре «Центральный».

Пожарно-спасательные службы будут отрабатывать навыки тушения пожаров на объектах с массовым пребыванием людей.

По легенде, пожар возникнет в центре «красного» зала. Пожарные организуют эвакуацию людей одновременно с тушением огня.

В ходе проведения учений будут отработаны действия работников кинотеатра при пожаре, эвакуация людей из здания, взаимодействие аварийно-спасательных подразделений и служб жизнеобеспечения города, а также проверены системы противопожарной защиты здания, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.