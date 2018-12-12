Пожарные будут тушить кинотеатр «Центральный»

Сегодня, 12 декабря, в 11.00 состоится тренировочное пожарно-тактическое учение по тушению пожара в кинотеатре «Центральный».
Пожарно-спасательные службы будут отрабатывать навыки тушения пожаров на объектах с массовым пребыванием людей.
По легенде, пожар возникнет в центре «красного» зала. Пожарные организуют эвакуацию людей одновременно с тушением огня.
В ходе проведения учений будут отработаны действия работников кинотеатра при пожаре, эвакуация людей из здания, взаимодействие аварийно-спасательных подразделений и служб жизнеобеспечения города, а также проверены системы противопожарной защиты здания, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
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