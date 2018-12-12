Ребёнок пострадал в столкновении двух «Хендаев»

Как мы уже рассказывали, утром 11 декабря на дороге Калуга – Таруса рядом с Ферзиково столкнулись два автомобиля «Рено». На этой же дороге, но ближе к Тарусе, спустя полчаса друг в друга врезались два «Хендая».
По предварительным данным, 29-летний водитель «Акцента» ехал в сторону Калуги и врезался во встречный «Акцент».
Как сообщает управление ГИБДД по Калужской области, пострадали три человека. Это 44-летний пассажир второй легковушки и два пассажира, находившиеся в машине предполагаемого виновника – 12 и 29 лет.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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