Три человека пострадали в столкновении двух «Рено»

В 10 утра 11 декабря на 35 километре дороги Калуга – Таруса в Ферзиковском районе столкнулись два автомобиля «Рено».
По предварительным данным ГИБДД, 58-летний водитель «Рено Колеос» двигался со стороны Калуги, выехал на встречную полосу и врезался в «Рено Логан».
Травмы в аварии получили водители обеих машин, а также 63-летний пассажир «Логана».
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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