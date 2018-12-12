Три человека пострадали в столкновении двух «Рено»

В 10 утра 11 декабря на 35 километре дороги Калуга – Таруса в Ферзиковском районе столкнулись два автомобиля «Рено».

По предварительным данным ГИБДД, 58-летний водитель «Рено Колеос» двигался со стороны Калуги, выехал на встречную полосу и врезался в «Рено Логан».

Травмы в аварии получили водители обеих машин, а также 63-летний пассажир «Логана».

Фото: УГИБДД по Калужской области.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.