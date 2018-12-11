Два «Рено» не поделили трассу

11.12.2018 13:18 491

Сегодня утром спасатели МЧС приняли сообщение о ДТП в Ферзиковском районе. На 3 километре автодороги «Калуга-Таруса» столкнулись два автомобиля «Рено». В результате столкновения пострадали люди, тяжесть полученных ими травм и обстоятельства происшествия уточняются прибывшими на место специалистами. Последствия аварии ликвидированы, сообщила пресс-служба регионального МЧС.



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