Грузовик смял легковой «Фольксваген»

Днём в понедельник, 10 декабря, авария произошла на дороге Калуга – Козельск.

По предварительным данным ГИБДД, 42-летний мужчина за рулём грузовика «Скания» ехал со стороны Козельска и врезался в остановившийся «Фольксваген».

В результате ДТП пострадал пассажир автомашины Фольскваген, 31-летняя женщина, рассказали в пресс-службе регионального управления дорожной полиции. Её отвезли в больницу.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.