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Грузовик смял легковой «Фольксваген»

11.12.2018 12:25 1 621 Дмитрий Ивьев
Грузовик смял легковой «Фольксваген»

Днём в понедельник, 10 декабря, авария произошла на дороге Калуга – Козельск.

По предварительным данным ГИБДД, 42-летний мужчина за рулём грузовика «Скания» ехал со стороны Козельска и врезался в остановившийся «Фольксваген».

В результате ДТП пострадал пассажир автомашины Фольскваген, 31-летняя женщина, рассказали в пресс-службе регионального управления дорожной полиции. Её отвезли в больницу.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.


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Тэги: дтп происшествие
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