Два человека пострадали в массовой аварии на Киевской трассе

Около 7:20 утра во вторник, 11 декабря, на трассе М3 «Украина» в Боровском районе произошла массовая авария.
Водитель «Лады Приора» ехал со стороны Калуги и при перестроении в левый ряд допустил столкновение со встречной «Сканией», рассказали предварительную версию в калужском областном управлении МВД.
После этого «Лада» выехала на встречную полосу и столкнулась с «Доджем» и «Мицубиси».
В результате аварии пострадали два человека - это пассажир «Лады» и водитель «Мицубиси».
- В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, - отмечают в пресс-службе УМВД. - Движение транспорта на данном участке автодороги не затруднено. Обстоятельства совершения ДТП уточняются.
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