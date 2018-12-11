Два человека пострадали в массовой аварии на Киевской трассе

Около 7:20 утра во вторник, 11 декабря, на трассе М3 «Украина» в Боровском районе произошла массовая авария.

Водитель «Лады Приора» ехал со стороны Калуги и при перестроении в левый ряд допустил столкновение со встречной «Сканией», рассказали предварительную версию в калужском областном управлении МВД.

После этого «Лада» выехала на встречную полосу и столкнулась с «Доджем» и «Мицубиси».

В результате аварии пострадали два человека - это пассажир «Лады» и водитель «Мицубиси».

- В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, - отмечают в пресс-службе УМВД. - Движение транспорта на данном участке автодороги не затруднено. Обстоятельства совершения ДТП уточняются.

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