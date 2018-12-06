Мужчина пострадал в тройной аварии на Молодёжной

Как мы уже рассказывали, около 8:20 утра в среду, 5 декабря, на улице Молодёжной в Калуге столкнулись три машины. Подробнее об этом происшествии в четверг рассказали в калужском управлении ГИБДД.

По предварительным данным, 27-летний водитель «Ниссана» ехал в сторону Грабцевского шоссе, не соблюдал дистанцию и врезался в «Шевроле». А эта машина столкнулась с «Ладой».

Травмы в аварии получил 32-летний пассажир «Лады».

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

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