Легковушки «паровозиком» столкнулись на Тайфуне

05.12.2018 11:02 552

В среду, 5 декабря, утром три автомобиля столкнулись на улице Молодежной в калужском микрорайоне «Тайфун».

Участниками ДТП стали: «Лада Ларгус», «Шевроле Авео» и «Ниссан Тиана». Судя по фото с места аварии, автомобили столкнулись «паровозиком». Возможно последняя иномарка не успела вовремя затормозить и собрала еще несколько машин.

В результате аварии пострадал один человек, сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС.