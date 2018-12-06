Два человека погибли в кювете

Как мы уже рассказывали, утром 5 декабря в Дзержинском районе произошла авария. В четверг региональное управление ГИБДД опубликовало подробную информацию об этом происшествии.
Примерно в 11 часов 38-летний водитель «Мицубиси» ехал от дороги Калуга – Вязьма в сторону посёлка Якшуново. По предварительным данным, он не справился с управлением, машину занесло, и она вылетела в кювет, где врезалась в дерево.
Водитель и 37-летняя пассажирка погибли на месте.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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