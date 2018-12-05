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Иномарка вылетела в кювет под Калугой

05.12.2018 14:42 0 453
Иномарка вылетела в кювет под Калугой

В среду, 5 декабря, автомобиль «Мицубиси» вылетел в кювет, а затем врезался в препятствие под Калугой.

ДТП произошло в 11:21 на 2 км дороги «Калуга-Вязьма-Якшуново».

В результате аварии пострадали несколько человек, сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Ликвидировали последствия столкновения 15 человек и 5 спецмашин.


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