Иномарка вылетела в кювет под Калугой

05.12.2018 14:42 453

В среду, 5 декабря, автомобиль «Мицубиси» вылетел в кювет, а затем врезался в препятствие под Калугой.

ДТП произошло в 11:21 на 2 км дороги «Калуга-Вязьма-Якшуново».

В результате аварии пострадали несколько человек, сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Ликвидировали последствия столкновения 15 человек и 5 спецмашин.