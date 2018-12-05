Пропавшего калужанина нашли на море

В среду, 5 декабря, волонтёры сообщили, что пропавший 34-летний калужанин найден в другом городе живым.

- Потеряшка вышел на связь, ждем его возвращения домой, - рассказали нам в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга». - Была проведена огромная работа, в ходе которой прошло масштабное распространение информации. Ориентировку о пропавшем показывали на городских рекламных мониторах и в общественном транспорте не только в Калуге, но и в Подмосковье.

Пропавший нашёлся в Адлере, сообщили нам в пресс-службе УМВД по Калужской области. Родственники помогли мужчине купить билет, в скором времени он должен вернуться в Калугу.