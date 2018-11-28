Пропал 34-летний калужанин

В понедельник, 26 ноября, около 6:15 ушёл из дома и не вернулся 34-летний Вячеслав ГАРМИДЕР. Мужчина проживает в Калуге, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост - 176 см.

Телосложение – нормальное.

Глаза – голубые.

Волосы – тёмно-русые.

Был одет в чёрный удлиненный пуховик с капюшоном, светло-зелёные спортивные штаны, чёрные кроссовки. С собой - чёрный рюкзак.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам 88007005452 или 112.