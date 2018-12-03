Водитель «БМВ» устроил аварию в центре Калуги

Ночью в воскресенье, 2 декабря, авария произошла на перекрёстке улиц Дзержинского и Марата в Калуге.

37-летний водитель «БМВ» ехал по улице Дзержинского и не пропустил 21-летнего водителя ВАЗа, озвучили предварительную версию в ГИБДД. Отечественная легковушка ехала по улице Марата в сторону улицы Кирова.

Травмы в ДТП получили два молодых пассажира ВАЗа – 17-летняя девушка и 19-летний юноша.

Фото: УГИБДД по Калужской области.

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