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Водитель «БМВ» устроил аварию в центре Калуги

03.12.2018 11:10 5 722 Дмитрий Ивьев
Водитель «БМВ» устроил аварию в центре Калуги

Ночью в воскресенье, 2 декабря, авария произошла на перекрёстке улиц Дзержинского и Марата в Калуге.

37-летний водитель «БМВ» ехал по улице Дзержинского и не пропустил 21-летнего водителя ВАЗа, озвучили предварительную версию в ГИБДД. Отечественная легковушка ехала по улице Марата в сторону улицы Кирова.

Травмы в ДТП получили два молодых пассажира ВАЗа – 17-летняя девушка и 19-летний юноша.

Фото: УГИБДД по Калужской области.

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Тэги: происшествие дтп гибдд
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