Припаркованную машину сожгли в Калуге

Как мы уже рассказывали, в ночь на четверг, 29 ноября, на улице Терепецкой в Калуге загорелся припаркованный автомобиль «Лада».
В пресс-службе ГУ МЧС по Калужской области нам назвали предварительную версию случившегося – поджог. Кто именно таким образом решил поступить с машиной, будут выяснять следователи.
В то же время очевидцы сообщают, что инцидент не был похож на чьи-то умышленные действия.
- Хозяин был в машине в момент возгорания, - написала Надежда Кожина в группе «Калуга жесть». - Потом стоял и смотрел, как горит и как приехали тушить. Место там самое неудачное для парковки. Так что ничьё занять не мог. Она ещё, когда горела уже, сама завелась. Зрелище жутковатое было.
Уважаемые читатели! А где ещё в городе творится безобразие в сфере строительства и ЖКХ? Пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Женщина попала под колёса «Жигулей» 29.11.2018 09:50
Новая волна эвакуаций торговых центров до Калуги пока не добралась 28.11.2018 16:15
Пропавшую женщину нашли мёртвой 28.11.2018 15:14
Бабушку второй раз за неделю нашли на дороге 28.11.2018 12:35
Две женщины устроили аварию, в которой пострадал пешеход 28.11.2018 11:35
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: