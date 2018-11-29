Припаркованную машину сожгли в Калуге

Как мы уже рассказывали, в ночь на четверг, 29 ноября, на улице Терепецкой в Калуге загорелся припаркованный автомобиль «Лада».

В пресс-службе ГУ МЧС по Калужской области нам назвали предварительную версию случившегося – поджог. Кто именно таким образом решил поступить с машиной, будут выяснять следователи.

В то же время очевидцы сообщают, что инцидент не был похож на чьи-то умышленные действия.

- Хозяин был в машине в момент возгорания, - написала Надежда Кожина в группе «Калуга жесть». - Потом стоял и смотрел, как горит и как приехали тушить. Место там самое неудачное для парковки. Так что ничьё занять не мог. Она ещё, когда горела уже, сама завелась. Зрелище жутковатое было.

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