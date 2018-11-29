«Лада Калина» сгорела на Терепце

29.11.2018 08:16 768

Сегодня, 29 ноября, около 4 часов утра спасатели ГУ МЧС по Калужской области приняли сообщение о возгорании в Калуге, сообщила пресс-служба ведомства. На улице Терепецкой горел автомобиль «Лада Калина». Силами шести специалистов пожар был потушен, пострадавших нет. Направленный на место инспектор ГПН выясняет причины происшествия.



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