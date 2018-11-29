Женщина попала под колёса «Жигулей»

Днём в среду, 28 ноября, на улице Курчатова в Обнинске сбили женщину.
Примерно в 13:10 72-летняя бабушка шла рядом с припаркованными машинами, и её сбил 58-летний водитель «четвёрки», двигавшийся задним ходом.
Женщина получила травмы различной степени тяжести, рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.
Фото: УГИБДД по Калужской области.
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