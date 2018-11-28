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Новая волна эвакуаций торговых центров до Калуги пока не добралась

28.11.2018 16:15 2 635 Дмитрий Ивьев
Новая волна эвакуаций торговых центров до Калуги пока не добралась

Утром в среду, 28 ноября, в Москве из 10 торговых центров эвакуировали более 4000 тысяч человек. Причиной этому стали анонимные сообщения о заложенных в зданиях взрывных устройствах, сообщал «Интерфакс».

В Калуге подобные сообщения 28 ноября не поступали, рассказали нам в областном управлении МВД.

Столичные торговые центры проверяли кинологи. И никаких бомб не нашли. «РИА Новости» со ссылкой на представителей экстренных служб сообщало, что анонимные звонки шли из-за границы.

Напомним, в Калуге массовые анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах поступали дважды в 2017 году – 20 сентября и 4 декабря.

В полиции тогда заявляли, что злоумышленники совершали звонки в рамках «кибернападения на территорию Российской Федерации» из Сирии, Турции, Украины, США, Канады, Казахстана и Узбекистана.

Уважаемые читатели! А вам приходилось эвакуироваться из какого-либо здания? Расскажите в комментариях!


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Тэги: происшествие
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