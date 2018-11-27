11-летнего мальчика сбили в Калуге

11-летний мальчик попал под колёса «Хендая» на улице 40 лет Октября в Калуге. Авария произошла примерно в 16:35 в понедельник, 26 ноября, в районе перекрёстка с улицей Первых Коммунаров.

По предварительным данным ГИБДД, 31-летний водитель ехал в сторону центра, а мальчик пересекал дорогу не по переходу.

С места аварии школьника отвезли в больницу.

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