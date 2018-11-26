Машина сгорела вместе с автосервисом

Как мы уже рассказывали, вечером в воскресенье, 25 ноября, на улице Московской в Калуге в районе путепровода сгорело здание шиномонтажа.

В пресс-службе ГУ МЧС по Калужской области нам рассказали, что, по предварительным данным, причина пожара - недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. Возможно, короткое замыкание произошло в находившейся внутри здания «Ладе».

Огонь уничтожил всё имущество, находившееся внутри, в том числе и автомобиль.

Дорога в сторону Силикатного некоторое время была частично перекрыта.

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