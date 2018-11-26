Женщину сбили на заснеженной улице

Вечером в воскресенье, 25 ноября, на улице Энгельса в Людиново под колёса «Ниссана» попала 61-летняя женщина.

Пострадавшая шла через дорогу не по переходу, сообщили предварительную версию в калужском областном управлении ГИБДД. Пенсионерку отвезли в больницу.

За рулём легковушки находилась 28-летняя женщина.

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