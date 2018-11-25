Опасный перекрёсток: две машины вылетели на тротуар, одна перевернулась

Перекресток улиц Рылеева и Достоевского в Калуге становится местом сосредоточения большого количества аварий. Стойки со знаками там меняют едва ли не каждый месяц, недавно на тротуар вылетел «Матиз», а в субботу, 24 ноября, столкнулись «Мицубиси» и «Ситроен».
Водитель «Мицубиси» ехал по главной дороге – по Достоевского – со стороны церкви, а «Ситроен» двигался по Рылеева со стороны улицы Дзержинского, рассказали очевидцы в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте». От удара обе машины оказались на тротуаре, а «Ситроен» ещё и перевернулся на крышу. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.
Отметим, что знаки «Уступи дорогу» перед этим перекрёсткам установлены с обоих боков улицы Рылеева. Но по какой-то причине многие водители их не замечают.
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