На улице Рылеева «Матиз» вылетел на тротуар

Как мы уже рассказывали, «БМВ» и «Дэу Матиз» столкнулись днём во вторник, 13 ноября, на перекрёстке улиц Рылеева и Достоевского в Калуге. В среду дорожная полиция подробнее рассказала об этом происшествии.

По предварительным данным, 34-летний водитель «БМВ» ехал по Рылеева и не пропустил «Матиз», двигавшийся по Достоевского со стороны Плеханова. После столкновения малолитражку выбросило на тротуар. Травмы получил 60-летний водитель этой машины.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

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