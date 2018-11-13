«БМВ» и «Матиз» не поделили калужский перекресток

13.11.2018 16:40 317

Две иномарки столкнулись во вторник. 13 ноября, на перекрестке Рылеева и Достоевского в Калуге.

Столкновение произошло в 14:30. В результате ДТП пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Последствия ДТП ликвидировали 9 сотрудников спецслужб: ГИБДД, МЧС и «Скорая».