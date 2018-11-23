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Названы причины пожара на Кибальчича, где погибла женщина

23.11.2018 13:09 3 1080 Дмитрий Ивьев
Названы причины пожара на Кибальчича, где погибла женщина

Как мы уже рассказывали, днём в четверг, 22 ноября, пожар произошёл в доме №30 на улице Кибальчича в Калуге.

Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём, рассказали нам в ГУ МЧС по Калужской области. Из окна квартиры, расположенной на 7 этаже, выпала 87-летняя женщина. Она разбилась насмерть. По сообщениям очевидцев, она спасалась от огня.

Из этого дома сотрудники МЧС эвакуировали 18 человек, в том числе троих детей.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.


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Тэги: происшествие пожар мчс
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