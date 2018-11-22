Женщина упала с 7 этажа, спасаясь от пожара

Около 14:25 в четверг, 22 ноября, на улице Кибальчича в Калуге загорелась квартира в доме №30, расположенная на седьмом этаже. На место происшествия выезжали шесть машин МЧС, рассказали нам в пресс-службе ведомства.
Под окнами дома нашли тело пожилой женщины, проживавшей в этой квартире. Как сообщают очевидцы в группе «Калуга жесть», она пыталась спастись от огня, выпала из окна и разбилась насмерть. На месте происшествия продолжают работать инспекторы.
Причина возгорания сейчас устанавливается.
Фото с улицы Кибальчича прислали подписчики нашей группы в социальной сети «ВКонтакте».
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