Женщина упала с 7 этажа, спасаясь от пожара

Около 14:25 в четверг, 22 ноября, на улице Кибальчича в Калуге загорелась квартира в доме №30, расположенная на седьмом этаже. На место происшествия выезжали шесть машин МЧС, рассказали нам в пресс-службе ведомства.

Под окнами дома нашли тело пожилой женщины, проживавшей в этой квартире. Как сообщают очевидцы в группе «Калуга жесть», она пыталась спастись от огня, выпала из окна и разбилась насмерть. На месте происшествия продолжают работать инспекторы.

Причина возгорания сейчас устанавливается.

Фото с улицы Кибальчича прислали подписчики нашей группы в социальной сети «ВКонтакте».

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.