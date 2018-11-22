Человек пострадал при пожаре на Кубяка

22.11.2018 15:46 718

В четверг, 22 ноября, квартира загорелась на улице Кибальчича в калужском микрорайоне Кубяка. Спасатели получили сообщение о пожаре в 14:26. Возгорание тушили 20 пожарных на 6 спецмашинах. В результате пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Причины пожара устанавливают.



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