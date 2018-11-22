Жёсткая авария на Московской попала на видео

Около 15 часов в среду, 21 ноября, на перекрёстке улиц Московской и Карла Либкнехта столкнулись «Опель» и «Тойота». Момент аварии попал на запись регистратора нашего читателя.

По предварительным данным, 30-летний водитель «Опеля» ехал по Московской прямо на зелёный сигнал светофора, а «Тойота» поворачивала налево.

По предварительным данным отмечалось, что травмы в ДТП получил водитель «Опеля», но диагноз не подтвердился, рассказали нам в пресс-службе управления ГИБДД по Калужской области.

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