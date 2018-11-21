«Пежо» врезался в троллейбус – пострадала девушка

Около 21:45 во вторник, 20 ноября, авария произошла на перекрёстке улиц Ленина и Суворова в Калуге у здания областного управления МВД.

30-летний водитель «Пежо» ехал по Суворова со стороны Московской и выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора, сообщили предварительную версию в УГИБДД. Троллейбус в этот момент ехал в сторону улицы Кирова.

Травмы в аварии получила 26-летняя девушка, находившаяся в легковушке. Пассажир троллейбуса и оба водителя не пострадали.

Фото: Калужский троллейбус | Официальная группа.

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