«Рено» влетел под фуру – погиб водитель

Около 18 часов в понедельник, 19 ноября, на дороге Калуга –Медынь недалеко от Полотняного Завода произошла лобовая авария.

37-летний мужчина ехал в сторону Медыни на «Рено Логан», легковушку занесло и она врезалась во встречную фуру. Такую предварительную версию озвучили в калужском областном управлении ГИБДД.

Водитель «Логана» скончался.

Фото: УГИБДД по Калужской области.

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