Водитель снёс ворота рынка и улёгся на асфальт

Ночью на Грабцевском шоссе в Калуге водитель не справился с управлением и снёс ворота рынка. Видео с камер наблюдения опубликовано в понедельник, 19 ноября.
Остановившись, водитель вышел из авто, посмотрел на повреждения и улёгся на асфальт. Поняла его пассажирка. После этого пара уселась в машину и скрылась с места аварии.
О сумме ущерба пока не сообщается. За оставление места ДТП автомобилисту грозит лишение водительского удостоверения.
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