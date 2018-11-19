Водитель снёс ворота рынка и улёгся на асфальт

Ночью на Грабцевском шоссе в Калуге водитель не справился с управлением и снёс ворота рынка. Видео с камер наблюдения опубликовано в понедельник, 19 ноября.

Остановившись, водитель вышел из авто, посмотрел на повреждения и улёгся на асфальт. Поняла его пассажирка. После этого пара уселась в машину и скрылась с места аварии.

О сумме ущерба пока не сообщается. За оставление места ДТП автомобилисту грозит лишение водительского удостоверения.

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