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Водитель снёс ворота рынка и улёгся на асфальт

19.11.2018 11:53 0 294 Дмитрий Ивьев

Ночью на Грабцевском шоссе в Калуге водитель не справился с управлением и снёс ворота рынка. Видео с камер наблюдения опубликовано в понедельник, 19 ноября.

Остановившись, водитель вышел из авто, посмотрел на повреждения и улёгся на асфальт. Поняла его пассажирка. После этого пара уселась в машину и скрылась с места аварии.

О сумме ущерба пока не сообщается. За оставление места ДТП автомобилисту грозит лишение водительского удостоверения.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Тэги: дтп происшествие
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