Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Воскресенье, 18 ноября
$ 65.99 0.62
74.90 0.63
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Грузовик застрял в яме на калужской улице

18.11.2018 08:31 0 1035 Дмитрий Ивьев
Грузовик застрял в яме на калужской улице

В субботу, 17 ноября, на переулке Малинники в Калуге недалеко от школы №25 грузовик ГАЗ «Валдай» застрял в яме на дороге. Самостоятельно выбраться из западни водитель большегруза не смог.

- Я хотел объехать яму во всё дорожное полотно, но лёд провалился, и в итоге машина повисла, - описал автомобилист свои злоключения в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте». - Колёса 17,5 дюйма скрыло, нижнюю часть диска скрыло под водой. 

По словам водителя, он позвонил в дежурную ГИБДД, и вскоре приехали дорожные рабочие. Они посыпали проезжую часть песком. А сам «Валдай» пришлось вытаскивать с помощью других авто.

Уважаемые читатели! А какие ещё улицы в городе нуждаются в срочном ремонте? Пишите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: происшествие
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Поездка на рыбалку закончилась ДТП с двумя трупами 18.11.2018 10:29

Крупный пожар в центре города: улицы заволокло дымом 18.11.2018 00:09

Задержан мужчина, напавший на прохожих с дубиной 17.11.2018 16:32

Скончался человек, которого ударили дубиной на Грабцевском шоссе 17.11.2018 15:20

Женщина попала под две машины на Грабцевском шоссе 16.11.2018 15:32

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пн 19 ноября, 13:00
Осенняя ярмарка "Петрушкин балаган"
Дубрава, ДК
пт 23 ноября, 16:00
Фестиваль "Антоновка"
Городской Досуговый центр
сб 24 ноября, 12:00
Праздник ко Дню матери
Обнинск

Для детей

вс 18 ноября, 12:00
«Барбоскины, или Тайна книжной полки»
Филармония
вс 18 ноября, 18:00
Чемоданный - кукольный театр "Карусель"! Афиша на ноябрь
Калуга
пн 19 ноября, 13:00
Осенняя ярмарка "Петрушкин балаган"
Дубрава, ДК
пн 19 ноября, 15:00
Занятия брейк-дансом
Дворец Пионеров

Концерты

вс 18 ноября, 19:00
Александр Морозов. "Любите, пока любится"
Арена КТЗ, ДК
вс 18 ноября, 19:00
Инструментальный ансамбль «Палладио»
Мажор, бар
вс 18 ноября, 21:00
Группа Аркаим
GaragE Bar (Бар Гараж)
вт 20 ноября, 19:00
Концерт Олега Погудина
Филармония

Кино

Богемская рапсодия
Соната
Оцепеневшие от страха
Смолфут
Новости компаний

В клинике ЭКО Калуги родились первые малыши

РСХБ запустил международные денежные переводы в сервисах дистанционного обслуживания

«Ростелеком» представил единую платформу сервисов кибербезопасности

5 правил правильного поведения на похоронах

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

ChudoKaluga's блог - Застройщик ООО «Строительная корпорация «Домстрой»

ChudoKaluga 23 сен 2018 19:11

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Новости партнеров

Как быстро найти подходящую работу

Качественные ритуальные услуги в Москве — новый уровень обслуживания

Бизнес-план в формате Excel: удобная работа с документом и его основные разделы

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.