Грузовик застрял в яме на калужской улице

В субботу, 17 ноября, на переулке Малинники в Калуге недалеко от школы №25 грузовик ГАЗ «Валдай» застрял в яме на дороге. Самостоятельно выбраться из западни водитель большегруза не смог.
- Я хотел объехать яму во всё дорожное полотно, но лёд провалился, и в итоге машина повисла, - описал автомобилист свои злоключения в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте». - Колёса 17,5 дюйма скрыло, нижнюю часть диска скрыло под водой.
По словам водителя, он позвонил в дежурную ГИБДД, и вскоре приехали дорожные рабочие. Они посыпали проезжую часть песком. А сам «Валдай» пришлось вытаскивать с помощью других авто.
Уважаемые читатели! А какие ещё улицы в городе нуждаются в срочном ремонте? Пишите в комментариях!
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