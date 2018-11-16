Женщина попала под две машины на Грабцевском шоссе

Как мы уже рассказывали, утром в четверг, 15 ноября, на Грабцевском шоссе в Калуге в районе МРЭО сбили пешехода. В УГИБДД по Калужской области в пятницу подробнее рассказали об этом происшествии.
По предварительным данным, 53-летняя женщина за рулём «Мицубиси» ехала со стороны улицы Зерновой и сбила 49-летнюю женщину, которая шла по «зебре». После этого пешехода отбросило на встречную «Тойоту».
С места аварии пострадавшую отвезли в больницу. Информация о её состоянии уточняется.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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