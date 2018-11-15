На Грабцевском Шоссе утром сбили пешехода

Сегодня, 15 ноября, около 9 утра на Грабцевском Шоссе в Калуге произошло ДТП.
Водитель за рулем «Митсубиси» допустил наезд на человека.
Тяжесть полученных сбитым пешеходом травм в данный момент уточняется бригадой медиков. Прибывший на место патруль ГИБДД выявляет причины наезда, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
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