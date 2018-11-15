На Грабцевском Шоссе утром сбили пешехода

15.11.2018 10:20 188

Сегодня, 15 ноября, около 9 утра на Грабцевском Шоссе в Калуге произошло ДТП.

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