Магазин на остановке подожгли в Калуге

Как мы уже рассказывали, в ночь на четверг, 15 ноября, пожар произошёл в Калуге на улице Московской.

Огонь уничтожил торговый павильон, расположенный рядом с остановкой общественного транспорта на перекрёстке улиц Московской и Поселковой.

Предварительная причина пожара – поджог, рассказали нам в пресс-службе ГУ МЧС по Калужской области. Прибывшие на место спасатели смогли спасти две соседние торговые точки.

Никто из людей не пострадал. Поисками поджигателя будет заниматься полиция.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

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