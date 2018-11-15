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Магазин на остановке подожгли в Калуге

15.11.2018 11:11 0 2610 Дмитрий Ивьев
Магазин на остановке подожгли в Калуге

Как мы уже рассказывали, в ночь на четверг, 15 ноября, пожар произошёл в Калуге на улице Московской.

Огонь уничтожил торговый павильон, расположенный рядом с остановкой общественного транспорта на перекрёстке улиц Московской и Поселковой.

Предварительная причина пожара – поджог, рассказали нам в пресс-службе ГУ МЧС по Калужской области. Прибывшие на место спасатели смогли спасти две соседние торговые точки.

Никто из людей не пострадал. Поисками поджигателя будет заниматься полиция.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Тэги: происшествие пожар мчс
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